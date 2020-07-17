Про портвейн и кагор лучше забыть до осени. Эксперты назвали вина, которые лучше всего подходят к шашлыку

17 Июль 2020 2020-07-17T09:51:15+03:00

Подбирать напиток следует не только по вкусу, но и по обстановке

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Лето – пора поездок на природы, шашлыков теплыми вечерами и ярких праздников в кругу самых близких по открытым небом. Для такой обстановки следует грамотно подобрать вино, чтобы вечер получился идеальными. Специалисты Роскачества объяснили, какие вина лучше всего подходят к шашлыку.

По их мнению, лучше отказаться от ликерных и игристых вин, отдав предпочтение сбалансированным красным. Искусство подбора вина, согласно материалам экспертов, заключается не только в том, чтобы выбрать вкусный напиток, но и в том, чтобы он подходил к самой обстановке.

- Для летнего пикника подойдут особые вина, которое может не сочетаться с романтическим ужином, фруктами и десертами. От ликерных вин на природу лучше отказаться: для жары они слишком тяжелые, - отметили в Роскачестве, добавив, что даже коллекционные портвейны и кагоры лучше оставить для прохладных осенних вечеров.

Из красных вин для шашлыка нужно выбирать не слишком сложные, но достаточно сбалансированные, с выраженными фруктовыми или прямыми оттенками. Сложные вина с длинной выдержкой и раскрывающимся ароматом лучше оставить на потом.

Белые вина для пикника на природе тоже не должны быть слишком сложными и требовать декантации. Игристое вино считается универсальным напитком для любого повода, но на летней жаре они могут быстро испортиться и потерять свой вкус. Полусладкое розовое вино на природе можно пить с парой кубиков льда, чтобы напиток стал не только фотогеничным, но и вкусным.

Эксперты ведомства подчеркнули, что бокалы для вина на открытом воздухе нужно покупать из небьющегося пластика, а держать их необходимо за ножку не только по правилам этикета, но и исходя из требований гигиены – в противном случае бокал будет в жирных пятнах от шашлыка, к тому же, вино нагревается от руки.

Самое главное – не переборщить с употреблением алкоголя летом. Напомним, что накануне психиатр-нарколог рассказывал, что жара летом зачастую делает употребление алкоголя еще более вредным. Из-за градусосодержащих напитков, особенно в жаркую погоду, состояние опьянения становится более длительным.

ИСТОЧНИК KP.RU