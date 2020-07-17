2020-07-17T10:04:45+03:00
Общество

В России предложили ужесточить наказание за преступления против пожилых

В Госдуме предложили внести поправки в Уголовный кодекс, защищающие людей старше 75 лет
Ася КУЗНЕЦОВА
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По данным Генпрокуратуры, за прошлый год против лиц пожилого и старческого возраста было совершено 177,5 тысячи преступленийПо данным Генпрокуратуры, за прошлый год против лиц пожилого и старческого возраста было совершено 177,5 тысячи преступленийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Госдуме предложили рассматривать как отягчающее обстоятельство преступления, если оно совершено против человека старше 75 лет. Проект закона уже внесли в в правительство, документ поддержали в Совете Федерации, рассказала его автор член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она также отметила, что законопроект предусматривает поправки в Уголовный кодекс. В беседе с газетой "Известия" депутат заявила, что по оценке Всемирной организации здравоохранения старческий возраст наступает с 75 лет.

- У людей этой группы в большинстве случаев теряются многие когнитивные функции. Это приводит к тому, что человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья. Поэтому в законопроекте такая категория определена как наиболее уязвимая. Преступникам с ней работать проще всего, - подчеркнула Бессараб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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