2020-07-17T10:39:55+03:00
Экономика

Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»

Акционеры кредитной организации приняли решения о ее добровольной ликвидации
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций банка российской столицы «Кузнецкий мост». Приказ об этом был подписан 17 июля, в пятницу, сообщила пресс-служба регулятора.

Основанием для лишения кредитной организации лицензии стало ходатайство самого банка, которое было направлено в Банк России из-за решения общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации на основании соответствующей статьи Гражданского кодекса государства.

Отметим, что московская банковская организация «Кузнецкий мост» занимала 362 место по величине активов в российской кредитной системе.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, что в государстве появилась информация о возможности скорого проведения деноминации. Центральный банк Российской Федерации назвал подобные слухи нелепыми и безосновательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Матрёшки и ниндзя: Apple показала новую коллекцию эмодзи
Пандемия обвалила работу российского автопрома в 2020 году
Полицейские арестовали кенгуру на улице и были растроганы его покорностью
В России за сутки выявили 6 406 новых заражённых коронавирусом
Врачи предупредили об угрозе массового ожирения после пандемии коронавируса
В России началась внезапная проверка войск по поручению Путина
Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»
В России предложили ужесточить наказание за преступления против пожилых
Про портвейн и кагор лучше забыть до осени. Эксперты назвали вина, которые лучше всего подходят к шашлыку
Робот-бариста подаёт кофе в парке "Зарядье"
Жертву группового изнасилования и её мать раздавили трактором после заявления в полицию
Число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн уже в третьей стране
В Конгрессе США обещают создать закон против российских хакеров
Эксперт сообщил, что все регионы России прошли пик эпидемии коронавируса
Последние новости на утро 17 июля 2020: С 1 августа газ для россиян подорожает на 3%
Хакеры взломали около 130 аккаунтов в Twitter
В Самаре тушат пожар в жилом доме, есть пострадавшие
В Липецкой области столкнулись автобус и грузовая «Газель», пострадали пять человек
Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыполненное домашнее задание
Пушков: Украинские политики без России жить не могут
В Минобороны России объяснили причины выхода США из Договора по открытому небу
С 1 августа газ для россиян подорожает на 3%
Следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Россия продолжает сокращать вложения в ценные бумаги США
Минкомсвязь обновила график вывозных рейсов для россиян
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса
В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп