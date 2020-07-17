В России началась внезапная проверка войск по поручению Путина

17 Июль 2020 2020-07-17T11:40:03+03:00

В Минобороны это объяснили необходимостью проверить способность обеспечить безопасность на юго-западе России

Изменить размер текста: A A

В России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что проверка проходит по поручению президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина.

К внезапной проверке привлекли 150 тысяч человек, 27 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

В Минобороны проверку объяснили необходимостью проконтролировать, насколько войска способны обеспечить безопасность на юго-западе России.

- Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", - сказано в сообщении на сайте Минобороны.

Также подчёркивается, что генеральный штаб для выполнения проверки сформировал две рабочие группы. Они проверят работу органов военного управления, войск и сил. Замминистра обороны должен проконтролировать работу подчинённых органов военного управления и войск.

ИСТОЧНИК KP.RU