Врачи предупредили об угрозе массового ожирения после пандемии коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T10:34:04+03:00

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Специалисты университета в Копенгагене накануне опубликовали в издании Nature reviews статью, в которой заявили, что после пандемии коронавирусной инфекции и продолжительной самоизоляции мир рискует погрузиться в эпидемию массового ожирения.

Среди основных факторов, способствующих набору веса во время изоляции, они назвали стресс, доступность холодильника и еды при работе дома, увеличение количества бедных, ограниченность движения и одиночество, сопровождающееся неконтролируемым приемом пищи. Российские эксперты в интервью изданию «Известия» подтвердили наличие этой проблемы.

Еще до пандемии ожирение было огромное проблемой, к разрешению которой призывали врачи со всего мира. Во всем мире ежегодный прирост количества людей с болезненной полнотой называют настоящей неинфекционной эпидемией, заявила глава кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова.

- Пандемия коронавируса может поспособствовать увеличению распространения ожирения. Власти принимают меры для предотвращения распространения коронавируса, ввели изоляцию и другие ограничения на личные контакты, прогулки и спорт, из-за чего переедание стало насущной проблемой, способной запустить каскад зависимостей и порочный круг: еда — депрессия — ожирение —еда, - объяснила эксперт.

Ожирение после изоляции уже охватило Северную Америку и часть европейских государств, сообщил профессор центра постдипломного медицинского образования Института медицины и психологии Зельмана Виктор Стуров.

- Рост количества пациентов с ожирением можно связать с режимом питания на самоизоляции, ограничением движения и избыточным употреблением в пищу легкосгораемых углеводов и тугоплавких жиров, а также с ростом числа случаем метаболического синдрома, - рассказал ученый.

Виктор Стуров отметил, что на территории России прогнозируют рост пациентов с ожирением на 10-13 процентов в зависимости от фонового состояния и места проживания.

Заведующий кафедрой эндокринологии Института клинической медицины Сеченовского Университета Валентин Фадеев отметил, что эпидемия ожирения началась задолго до карантина: 20-25 процентов населения постиндустриальных стран имеет лишний вес.

- Пищевая зависимость — это гораздо более сложная вещь. Для человеческого вида три месяца изоляции — не более чем секунда, которая ничего не меняет, - отметил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU