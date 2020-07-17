2020-07-17T11:34:25+03:00
В мире

Полицейские арестовали кенгуру на улице и были растроганы его покорностью

Джек сбежал от хозяина, пока тот был на работе, и вернуть животное не получится
Ася КУЗНЕЦОВА
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Полиция Флориды арестовала кенгуруПолиция Флориды арестовала кенгуру
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В американском штате Флорида полиция арестовала сбежавшего кенгуру, который бегал по городу. Вскоре после сообщения местных жителей кенгуру Джека окружили полицейские и посадили на заднее сидение полицейской машины.

Джек не сопротивлялся аресту, и настолько расположил к себе правоохранителей, что те не стали сажать его в камеру с наркоторговцами и другими преступниками, а предоставили ему место в полицейской конюшне. В участке Джека прозвали "новеньким".

- Наши офицеры отреагировали на случившееся, взяли Джека под стражу, привезли сюда, в нашу конюшню, где он будет в безопасности, пока Комиссия по охране рыб и дикой природы Флориды проводит расследование. Позже мы передадим Джека им на попечение, - сообщила сержант ДеАнна Гринлоу.

Комиссии придётся выяснить, как Джек оказался так далеко от дома, на другом континенте.

Издание The Sun Sentinel сообщило, что двухлетний кенгуру принадлежал Энтони Масиасу, который ухаживал за ним последние четыре месяца. Он взял Джека у мужчины, который переезжал и больше не хотел оставлять Джека себе.

Однако Масиас не сможет забрать Джека обратно, поскольку держать подобных экзотических животных в районе Порт-Лодердейла запрещено. Энтони Масиас сказал полиции, что собирался позвонить во Флоридскую комиссию по охране рыб и дикой природы и выяснить, что необходимо для получения лицензии на содержание кенгуру.

Теперь уже бывший хозяин Джека предполагает, что тот сбежал, потому что Энтони забыл закрыть ворота, уходя на работу.

Полиция Флориды арестовала кенгуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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