2020-07-17T11:45:02+03:00
Умные вещи

Матрёшки и ниндзя: Apple показала новую коллекцию эмодзи

Эмодзи станут доступны осенью вместе с выходом iOS 14
Ксения АНУФРИЕВА
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Матрёшки и ниндзя: Apple показала новую коллекцию эмодзиМатрёшки и ниндзя: Apple показала новую коллекцию эмодзиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Американская корпорация Apple добавит новую коллекцию эмодзи, среди которых можно найти русскую матрешку, ниндзя, а также анатомически точные сердце и легкие. Эмодзи появятся этой осенью вместе с выходом операционной системы для смартфонов iOS 14, говорится во сообщении компании 17 июля.

- В честь всемирного дня эмодзи Apple представляет новые Memoji и Emoji, которые будут доступны для пользователей осенью вместе с обновлением системы. Коллекция пополнится масками, головными уборами, стикерами и эмодзи в виде матрёшки, - рассказали российские представители компании.

В новую коллекцию знаков для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch также добавят чай баббл, бумеранг, птицу додо, символ трансгендерности, бобра, анатомические сердце и легкие, ниндзя и нечто, похожее на шаурму.

В операционной системе iOS 14 пользователи смогут создавать больше уникальный образов с помощью обновленных опций кастомизации, усовершенствованной структуры мимики Memoji и выразительных стикеров, способных передавать эмоции человека в сообщениях.

- Мы представим 11 новых причесок и 19 головных уборов, в том числе шапочку медсестер, шлем для велосипеда и академическую шапочку выпускников, - сообщили в Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU

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