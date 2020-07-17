Матрёшки и ниндзя: Apple показала новую коллекцию эмодзи

17 Июль 2020 2020-07-17T11:45:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Американская корпорация Apple добавит новую коллекцию эмодзи, среди которых можно найти русскую матрешку, ниндзя, а также анатомически точные сердце и легкие. Эмодзи появятся этой осенью вместе с выходом операционной системы для смартфонов iOS 14, говорится во сообщении компании 17 июля.

- В честь всемирного дня эмодзи Apple представляет новые Memoji и Emoji, которые будут доступны для пользователей осенью вместе с обновлением системы. Коллекция пополнится масками, головными уборами, стикерами и эмодзи в виде матрёшки, - рассказали российские представители компании.

В новую коллекцию знаков для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch также добавят чай баббл, бумеранг, птицу додо, символ трансгендерности, бобра, анатомические сердце и легкие, ниндзя и нечто, похожее на шаурму.

В операционной системе iOS 14 пользователи смогут создавать больше уникальный образов с помощью обновленных опций кастомизации, усовершенствованной структуры мимики Memoji и выразительных стикеров, способных передавать эмоции человека в сообщениях.

- Мы представим 11 новых причесок и 19 головных уборов, в том числе шапочку медсестер, шлем для велосипеда и академическую шапочку выпускников, - сообщили в Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU