2020-07-17T11:59:18+03:00
В мире

Песков прокомментировал решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть

10 июля Госсовет Турции отменил решение Ататюрка о статусе музея для Айя-Софии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Песков напомнил, что вход в собор Святой Софии станет бесплатнымДмитрий Песков напомнил, что вход в собор Святой Софии станет бесплатнымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.

- В Айя-Софию были достаточно дорогие билеты, а теперь билетов не будет. Вход будет бесплатным. В этом плане наши туристы выигрывают, - отметил представитель Кремля.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 9 июля Госсовет Турции за 17 минут принял решение о превращении собора Святой Софии в мечеть, а 10 июля решение был оглашено. При этом Эрдоган ещё в начале июня поручил сделать вход бесплатным для людей всех вероисповеданий.

Позже Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле встретилась с послом Турции и выразила своё глубокое сожаление в связи с принятым без предварительного обсуждения решением турецких властей изменить статус собора Святой Софии.

При этом отмечается, что Айя-София будет охраняться как объект всемирного наследия после изменения его статуса.

Собор Святой Софии расположен в европейской части Стамбула. Его строили по указанию императора Юстиниана в Византии с 532 по 537 год. Собор возвели, чтобы увековечить славу Константинополя. После падения Византии собор стал мечетью, а при правлении Ататюрка в 1935 году стал музеем.

В марте 2018 года Эрдоган зачитал в соборе строки из Корана, прославляющие "завоевателей Стамбула", которые оставили собор в наследство Турции. Этот жест осудили в Афинах, поскольку собор был христианским.

Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

ИСТОЧНИК KP.RU

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