Новый симптом коронавируса нашли ученые - это сыпь во рту

17 Июль 2020 2020-07-17T12:17:22+03:00

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Ученые из Испании в ходе своих исследований нашли новый симптом коронавируса. У значительного количества исследуемых пациентов, зараженных инфекцией, клиническим проявлением заболевания стала сильная сыпь в ротовой полости, сообщается в исследовании испанских медиков, опубликованном в журнале JAMA Dermatology.

Врачи из мадридской университетской больницы Ramon y Cajal обследовали 21 пациента с коронавирусной инфекцией, у которых после заражения появились высыпания на коже. У 29 процентов пациентов ученые нашли энтанем во рту – сильную сыпь на слизистых оболочках. В исследовании принимали участие зараженные в возрасте от 40 до 69 лет.

Отмечается, что новый симптом проявлялся в основном у женщин, а сама сыпь проявилась примерно за два дня до появления других симптомов коронавирусной инфекции. Насколько широко распространён этот симптом заболевания, пока что неизвестно. Автор работы Хуан Хименес Коу отметил, что из-за требований техники безопасности во время пандемии полноценно исследовать ротовую полость пациента не всегда получается.

Напомним, что типичными симптомами коронавируса являются высокая температура, кашель, насморк и другие распространенные респираторные проявления, однако болезнь, по результатам исследований специалистов, также вызывает нарушения пищеварения, диарею, тошноту. Кроме того, зараженные могут страдать от воспалений, инсультов и поврежденных нервов головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU