2020-07-17T12:41:58+03:00
Политика

Власти Малайзии призвали не политизировать дело о крушении «Боинга» на Украине

Соответствующее заявление они сделали 17 июля
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Власти Малайзии призвали не политизировать дело о крушении «Боинга» на УкраинеВласти Малайзии призвали не политизировать дело о крушении «Боинга» на УкраинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Малайзии призвали не политизировать процесс по делу о крушении "Боинга" на территории Украины. Такое заявление они сделали 17 июля, в пятницу.

Напомним, что трагедия случилась ровно шесть лет назад: малайзийский «Боинг» рейса MH17 был сбит над Донбассом в разгар боевых действий между Украиной и народными республиками, в результате крушения погибли почти 300 человек, которые находились на борту судна.

Суд в голландском Схиполе, занимающийся процессом по делу об авиакатастрофе нередко упрекали в том, что он представляет только точку зрения западных государств и Украины, обвиняющих в крушении самолета Россию. В начала текущего месяца суд пришел к неожиданному для всех решению и привлек в качестве участника российского эксперта, а также приобщил к процессу отчёт концерна из РФ «Алмаз-Антей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение малайзийского боинга на границе Украины с Россией»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минздрава рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
Первая регистрация российской вакцины от коронавируса намечена на август
Олег Николаев обозначил новые направления развития Ядринского района
Власти Малайзии призвали не политизировать дело о крушении «Боинга» на Украине
Мишель Обама будет вести собственный подкаст об отношениях
Новый симптом коронавируса нашли ученые - это сыпь во рту
Шуб не будет: В Испании истребят 100 тысяч норок, зараженных коронавирусом
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Песков прокомментировал решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть
Матрёшки и ниндзя: Apple показала новую коллекцию эмодзи
Пандемия обвалила работу российского автопрома в 2020 году
Полицейские арестовали кенгуру на улице и были растроганы его покорностью
В России за сутки выявили 6 406 новых заражённых коронавирусом
Врачи предупредили об угрозе массового ожирения после пандемии коронавируса
В России началась внезапная проверка войск по поручению Путина
Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»