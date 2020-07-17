Власти Малайзии призвали не политизировать дело о крушении «Боинга» на Украине

17 Июль 2020 2020-07-17T12:41:58+03:00

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Власти Малайзии призвали не политизировать процесс по делу о крушении "Боинга" на территории Украины. Такое заявление они сделали 17 июля, в пятницу.

Напомним, что трагедия случилась ровно шесть лет назад: малайзийский «Боинг» рейса MH17 был сбит над Донбассом в разгар боевых действий между Украиной и народными республиками, в результате крушения погибли почти 300 человек, которые находились на борту судна.

Суд в голландском Схиполе, занимающийся процессом по делу об авиакатастрофе нередко упрекали в том, что он представляет только точку зрения западных государств и Украины, обвиняющих в крушении самолета Россию. В начала текущего месяца суд пришел к неожиданному для всех решению и привлек в качестве участника российского эксперта, а также приобщил к процессу отчёт концерна из РФ «Алмаз-Антей».

ИСТОЧНИК KP.RU