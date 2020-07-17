Олег Николаев обозначил новые направления развития Ядринского района

17 Июль 2020 2020-07-17T12:38:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев с рабочим визитом посетил Ядринский район, где провел совещание по вопросам социально-экономического развития муниципалитета. Глава района Александр Семенов рассказал, что в индустриально-аграрном муниципалитете созданы все условия для организации переработки с/х продукции. В рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2025 годы здесь планируют реализовать 26 проектов инфраструктурной направленности и 6 коммерческих проектов. Причем 5 из них направлены на развитие агропромышленного комплекса. Общая стоимость проектов - 3 млрд 448 млн рублей.

Олег Николаев выразил уверенность, что на фоне реализации масштабных инфраструктурных проектов за счет бюджетной системы есть возможность «подтягивать и частные инвестиции». Так, в план реконструкции исторической части города должно быть включено строительство гостиницы, а предприятие ООО «Полимерстрой», специализирующееся на переработке пластиковых отходов, может создать смежное производство и «увязать его с темой раздельного сбора мусора».

«Мы видим, что в разных муниципалитетах повышается качество обсуждения пятилетней программы. Более углубленное понимание говорит о том, что есть коммуникация между муниципальными образованиями, которая повышает степень ответственности в отношении к программе. Это говорит о том, что за программой будет успех, означающий реальные изменения в жизни нашего общества и каждого человека, проживающего на территории Чувашии», — подытожил Олег Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU