2020-07-17T12:38:05+03:00
Общество

Олег Николаев обозначил новые направления развития Ядринского района

Все они будут осуществляться в рамках программы социально-экономического развития Чувашии
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Олег Николаев с рабочим визитом посетил Ядринский районОлег Николаев с рабочим визитом посетил Ядринский районФото: Из материалов пресс-службы
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Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев с рабочим визитом посетил Ядринский район, где провел совещание по вопросам социально-экономического развития муниципалитета. Глава района Александр Семенов рассказал, что в индустриально-аграрном муниципалитете созданы все условия для организации переработки с/х продукции. В рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2025 годы здесь планируют реализовать 26 проектов инфраструктурной направленности и 6 коммерческих проектов. Причем 5 из них направлены на развитие агропромышленного комплекса. Общая стоимость проектов - 3 млрд 448 млн рублей.

Олег Николаев выразил уверенность, что на фоне реализации масштабных инфраструктурных проектов за счет бюджетной системы есть возможность «подтягивать и частные инвестиции». Так, в план реконструкции исторической части города должно быть включено строительство гостиницы, а предприятие ООО «Полимерстрой», специализирующееся на переработке пластиковых отходов, может создать смежное производство и «увязать его с темой раздельного сбора мусора».

«Мы видим, что в разных муниципалитетах повышается качество обсуждения пятилетней программы. Более углубленное понимание говорит о том, что есть коммуникация между муниципальными образованиями, которая повышает степень ответственности в отношении к программе. Это говорит о том, что за программой будет успех, означающий реальные изменения в жизни нашего общества и каждого человека, проживающего на территории Чувашии», — подытожил Олег Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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