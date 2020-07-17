Гроздь винограда продали на аукционе за $12 тысяч

17 Июль 2020 2020-07-17T12:44:50+03:00

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На аукционе в Японии гроздь редкого сорта винограда была продана за 12 тысяч долларов. Эта сумма оказалось рекордной по отношению к прошлому году, когда на торгах приобрели этот же виноград за 11 тысяч долларов.

Сорт называется «Римский рубин». Его вывели японские селекционеры в 2008 году. Крупные красные ягоды покрыты тонкой кожицей. Размеры одной ягоды достигают мячика для настольного тенниса. Виноград имеет приятный сладкий вкус с слегка заметной кислинкой.

Владельцем грозди винограда «Римского рубина» стал японский бизнесмен Мицутари Сакамото.

Как отметил сам Сакомото, его участие в аукционе подкреплено прежде всего чувством социальной ответственности перед селекционерами, а после - вкусовыми предпочтениями, сообщает Kyodo.

«Я хотел поддержать наших производителей, которые вынуждены работать в мире, омраченном распространением коронавирусной инфекции», – сказал бизнесмен.

ИСТОЧНИК KP.RU