2020-07-17T12:54:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Первая регистрация российской вакцины от коронавируса намечена на август

Испытания препарата от заболевания в стране дают положительные результаты
Ксения АНУФРИЕВА
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Первая регистрация российской вакцины от коронавируса намечена на августПервая регистрация российской вакцины от коронавируса намечена на августФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первая регистрация вакцины от коронавирусной инфекции намечена на август текущего года. Об этом он рассказал 17 июля, в пятницу.

- Я думаю, что первая вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в августе, в начале второй декады ориентировочно, - сказал Михаил Мурашко.

Глава ведомства также отметил, что испытания отечественных прививок от COVID-19 уже дают хорошие результаты.

Напомним, что российские ученые в настоящее время проводят испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах. Прививка от заболевания разработана в центре имени Гамалеи на основе векторной платформы, которая использовалась и для разработки вакцины против вируса Эбола. Испытания также проводят в Сеченовском Университете, где из 38 добровольцев 18 человек, испытавших на себе отечественную вакцины, уже выписали из медицинских учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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