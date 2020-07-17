Первая регистрация российской вакцины от коронавируса намечена на август
Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первая регистрация вакцины от коронавирусной инфекции намечена на август текущего года. Об этом он рассказал 17 июля, в пятницу.
- Я думаю, что первая вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в августе, в начале второй декады ориентировочно, - сказал Михаил Мурашко.
Глава ведомства также отметил, что испытания отечественных прививок от COVID-19 уже дают хорошие результаты.
Напомним, что российские ученые в настоящее время проводят испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах. Прививка от заболевания разработана в центре имени Гамалеи на основе векторной платформы, которая использовалась и для разработки вакцины против вируса Эбола. Испытания также проводят в Сеченовском Университете, где из 38 добровольцев 18 человек, испытавших на себе отечественную вакцины, уже выписали из медицинских учреждений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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