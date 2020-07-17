Глава Минздрава рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T13:07:02+03:00

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Испытания российской вакцины от коронавируса дают хорошие результаты, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Екатеринбург.

Он также заявил, что первая регистрация вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, намечена уже на август.

- Позитивно, хорошие результаты. Думаю, что первая регистрация будет где-то в августе, - заявил глава Минздрава.

Касаемо другой российской вакцины от коронавируса, разрабатываемой центром вирусологии Роспотребнадзора "Вектор", Мурашко сообщил, что её клинические испытания начнутся примерно через две-три недели после окончания экспертизы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам замперда правительства Татьяны Голиковой, в России разрабатывают 26 потенциальных вакцин от коронавируса. Михаил Мурашко сообщал, что 17 из них считаются перспективными, некоторым исследовательским группам удалось уже выйти на финальный этап, когда препарат проверяют на добровольцах.

ИСТОЧНИК KP.RU