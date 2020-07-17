Диетолог развеял миф о вреде чипсов

17 Июль 2020 2020-07-17T12:55:01+03:00

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Мнение о том, что чипсы наносят серьезный вред организму не совсем достоверно. Такое мнение выразил диетолог Иван Алименко. Он отметил, что вред от этого продукта сильно преувеличен.

Специалист отметил, что чипсы как и многие другие продукты могут быть вредны людям с определенными заболеваниями. Однако это не значит, что такие снеки не стоит покупать вовсе.

«Кому вредны чипсы? Они вредны людям с гипертонией, поскольку они соленые. Они вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин. Они вредны людям с ожирением, поскольку содержат много калорий. Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями», - отметил диетолог.

Алименко добавил, что чипсы можно употреблять в небольших количествах, и тогда никакого вреда от них не будет. Диетолог отметил, что на его взгляд, было бы правильно заниматься пропагандой маленьких упаковок для так называемых «вредных» продуктов. Если не переедать, а угощаться в меру, то никакое лакомство не сможет навредить организму, передает сайт argumenti.ru со ссылкой на Sputnik.

«Я считаю, что надо заниматься пропагандой маленьких упаковок "вредных" продуктов. Это была бы интересная история. Если маленькие упаковки стоили бы дешевле больших (в пересчете на вес. — Авт.), то маленькие упаковки великолепно сняли бы эти риски и угрозы», - подчеркнул Алименко.

ИСТОЧНИК KP.RU