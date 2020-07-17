2020-07-17T13:18:53+03:00
Общество

Путин поздравил композирора Алексея Рыбникова с 75-летием

Глава государства пожелал юбиляру крепкого здоровья и неиссекаемого вдохновения
Анастасия РЫШКОВА
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Известному композитору исполнилось 75 летИзвестному композитору исполнилось 75 летФото: Олег ЗОЛОТО
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Владимир Путин поздравил композитора Алексея Рыбникова с 75-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

«Ваше творчество, замечательные, всегда узнаваемые мелодии, в которых блестяще соединились лучшие традиции музыкального искусства и смелые, новаторские идеи, стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф», – написал президент.

Глава российского государства пожелал композитору здоровья и неиссякаемого вдохновения в творчестве.

Напомним, Алексей Рыбников прославился благодаря своей работе над рок-оперой «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» на слова Павла Грушко, не меньшую славу принесла ему «Юнона и Авось» на стихи Андрея Вознесенского. Спектакли прошли на сцене театра Ленком.

Алексей Львович Рыбников также стал композитором музыки к 114 фильмам и мультфильмам, среди которых «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен», «Про Красная Шапочка», «Ералаш» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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