У каждого пятого россиянина ухудшились отношения в семье во время самоизоляции

17 Июль 2020 2020-07-17T14:16:03+03:00

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Россияне рассказали, как самоизоляция повлияла на их отношения с партнёром, детьми и родителями во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Почти каждый пятый россиянин (18%) признался, что его отношения с супругом или супругой ухудшились, а у 10% опрошенных отношения стали хуже и с детьми. При этом 6% заявили, что их отношения в паре окрепли за время самоизоляции, а 13% респондентов стали ближе со своими детьми, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Отношения с родителями стали хуже лишь у 5% граждан, зато улучшились у 19%.

76% опрошенных сказали, что самоизоляции вообще не повлияла на их взаимоотношения с близкими

В опросе приняли участие 500 граждан России старше 18 лет.

Ранее сайт KP.ru публиковал рекомендации по тому, как организовать жизнь семьи, чтобы не испортить отношения на карантине и список преимуществ отношений на расстоянии, которые для многих стали вынужденными из-за закрытия границ.

ИСТОЧНИК KP.RU