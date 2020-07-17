Сергей Собянин заявил, что пострадавший в пандемию малый бизнес Москвы активно восстанавливается
В столице началось активное восстановление малого и среднего бизнеса после эпидемии коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). При этом мэр уточнил, что в течение полугода Москва выйдет на нормальное развитие экономики.
- Мы видим, как бизнес уже начал хорошо восстанавливаться – торговля, общепит, малые и средние предприятия, - сказал Собянин. - По сути, кассовые обороты малого и среднего бизнеса с 1 января по сегодняшний день примерно такие же, как в прошлом году.
По его словам, многие компании быстро перестроили свою работу в новых условиях.
- Внутри отраслей сегментарно все изменилось, - отметил Собянин. - Например, стало меньше продаж в торговых центрах, но сильно выросли дистанционные продажи. Бизнес начал перестраиваться. Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета.
Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru и слушайте завтра в 18.00 мск на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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