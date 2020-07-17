Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный мини-альбом

17 Июль 2020 2020-07-17T14:24:02+03:00

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Гитарист и ударник группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр подготовили совместный мини-альбом, в который вошла новая версия песни "A Beautiful Night". Также будет выпущен музыкальный клип на эту композицию.

- Я уже много лет говорил Ринго, что было бы здорово сделать что-нибудь вместе, потому что мы не так много сотрудничали за рамками The Beatles, - рассказал Маккартни изданию NME и признался, что не слишком любил изначальную версию песни и давно хотел её переделать.

Также Маккартни добавил, что работа над песней с Ринго Старром сразу пошла, как и во времена их совместного творчества в The Beatles

- Я понял, как давно мы не играли вместе, и это было прекрасно <…> настоящее волшебство, мы оба были очень рады, - поделился музыкант.

Мини-альбом выйдет 31 июля. Его релиз состоялся сегодня, 17 июля. Альбом станет частью будущего переиздания знаменитого альбома Маккартни 1997 года "Flaming Pie".

ИСТОЧНИК KP.RU