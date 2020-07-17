Россияне рассказали, как самоизоляция отразилась на их отношениях
Россияне рассказали, как самоизоляция отразилась на их отношениях с партнером. Многие признаются, что пребывание в закрытом помещении наложило определенный отпечаток.
У 18 процентов ухудшились отношения с супругом. Только 6 процентов говорят, что изоляция пошла им на пользу и отношения в семьи стали крепче.
Зато на отношения с детьми самоизоляция повлияла положительно. 13 процентов отметили, что общение стало лучше. Только у 10 процентов отношения ухудшились.
Что касается отношения взрослых с родителями, а в выборку попали респонденты от 18 лет и старше, то у большинства они улучшились. О положительной тенденции сообщили 19% респондентов, а об ухудшении – 5 процентов.
У большинства же отношения с детьми, супругом и родителями никак не поменялись. Такой ответ выбрали 76% респондентов.
Опрос был проведен аналитическим центром НАФИ, сообщает RT.
Минюст на днях порадовал: российские семьи во время самоизоляции стали крепче! По данным ведомства, в первом квартале этого года в России было зарегистрировано 142,6 тысячи разводов, а это на 5,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Юристы и адвокаты возражают: статистика Минюста — лукавая! Уже в июне Россию ждет бум разводов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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