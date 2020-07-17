Аналитики рассказали, когда и где дешевле отдыхать в Турции
Аналитики узнали, в какое время в Турции можно будет отдохнуть дешевле всего. Оказалось, что сейчас билеты туда-обратно из Москвы стоят в среднем 14,6 тысяч рублей.
Отдых в августе и сентябре будет стоить дороже. Билеты туда-обратно на последний летний месяц стоят 17,1 тысячи рублей, а на первый осенний - 15,8 тысячи рублей. Дешевле всего можно будет отдохнуть в октябре. В этом месяце билеты можно будет приобрести за 11,9 тысячи рублей.
Самым бюджетным направлением в Турции оказался Стамбул. Также менее 20 тысяч рублей будут стоить билеты в Анталию, Аланию и Анкару. А вот самые высокие расценки ожидают туристов, которые соберутся в Бодрум, передает RT.
Аналитики сервиса OneTwoTrip отмечают, что самые бюджетные варианты гостиниц также расположены в Стамбуле. Здесь номер в отеле в августе обойдется постояльцам в сумму от 980 рублей. Тогда как в Бодруме цены на трехзвездочные отели начинаются от 2100 рублей.
Напомним, официального сообщения от Минтранса России о возобновлении авиасообщения с Турцией пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU