Аналитики рассказали, когда и где дешевле отдыхать в Турции

17 Июль 2020 2020-07-17T14:09:16+03:00

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Аналитики узнали, в какое время в Турции можно будет отдохнуть дешевле всего. Оказалось, что сейчас билеты туда-обратно из Москвы стоят в среднем 14,6 тысяч рублей.

Отдых в августе и сентябре будет стоить дороже. Билеты туда-обратно на последний летний месяц стоят 17,1 тысячи рублей, а на первый осенний - 15,8 тысячи рублей. Дешевле всего можно будет отдохнуть в октябре. В этом месяце билеты можно будет приобрести за 11,9 тысячи рублей.

Самым бюджетным направлением в Турции оказался Стамбул. Также менее 20 тысяч рублей будут стоить билеты в Анталию, Аланию и Анкару. А вот самые высокие расценки ожидают туристов, которые соберутся в Бодрум, передает RT.

Аналитики сервиса OneTwoTrip отмечают, что самые бюджетные варианты гостиниц также расположены в Стамбуле. Здесь номер в отеле в августе обойдется постояльцам в сумму от 980 рублей. Тогда как в Бодруме цены на трехзвездочные отели начинаются от 2100 рублей.

Напомним, официального сообщения от Минтранса России о возобновлении авиасообщения с Турцией пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU