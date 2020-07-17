Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Хабаровском крае

17 Июль 2020 2020-07-17T14:15:26+03:00

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Всероссийская Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая проходит уже четвертый год подряд, 17 июля завершилась в Хабаровском крае. Тестирование проходило с 13 июля в Ванино, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Хабаровске. За это время 739 жителей края абсолютно бесплатно узнали свой ВИЧ-статус и получили рекомендации специалистов по профилактике заболевания. Слюновые тесты абсолютно безболезненны, а само тестирование и ожидание результата занимает всего 15 минут. В это время консультанты рассказывают о путях передачи ВИЧ-инфекции, а также помогают оценить личные риски каждого.

Также в крае проходили семинары для медицинских специалистов. К сожалению, даже среди медицинских работников существует несколько предвзятое отношение к ВИЧ-инфицированным, так называемая стигматизация. Многие до сих пор считают, что ВИЧ может быть только у наркоманов, неразборчивых в связях людях и гомосексуалов. Но это не так: ВИЧ-инфекцией может заразиться каждый, невзирая на возраст, пол, социальный статус.

Об этом говорили и 17 июля на торжественной церемонии, посвященной закрытию акции в Хабаровском крае: «Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» позволила еще раз всем миром, всей страной обратиться к людям с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не забывать о профилактике ВИЧ-инфекции», - сказал министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

Также Александр Витько рассказал о планах правительства края по строительству в регионе новой клиники инфекционных болезней, которая будет заниматься в том числе и вопросами ВИЧ/СПИДа.

ВАЖНО

Простые способы защититься от ВИЧ

- Пользоваться презервативами при половых контактах. Это, кстати, снижает риск заражения не только ВИЧ-инфекцией, но и другими заболеваниями, передающимися половым путем.

- Не употреблять наркотики.

- Не делать татуировки в сомнительных заведениях.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Следующий регион на пути экспедиции - Архангельская область

С 21 по 28 июля тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах области: Котласе, Коряжме, Архангельске, Новодвинске, Северодвинске.

Акция проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, чтобы помешать распространению новой коронавирусной инфекции. Консультанты используют средства индивидуальной защиты, а также проводят дезинфекцию всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru