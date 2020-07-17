В Госдуме призвали вполовину снизить налоги для детских лагерей
Из-за действующих во время пандемии коронавируса ограничений многие детские оздоровительные учреждения работают в убыток, поэтому для них следует снизить налоги и страховые взносы. Такое мнение высказала во время конференции 17 июля глава рабочей группы по поддержке санаторно-курортных здравниц, детского образования и лагерей комиссии Государственной думы России Светлана Бессараб.
Депутат напомнила, что в условиях угрозы распространения коронавируса детям разрешили отдыхать только в лагерях в пределах их региона – эти и многие другие эпидемиологические обстоятельства мешают оздоровительным учреждениям открыться и нормально функционировать. Даже после открытия заселение детей займет долгое время, негативно сказываясь на отрасли.
- Необходимо предоставить представителям детских загородных стационарных лагерей социальную поддержу. Мы предлагаем правительству, с учетом требований Роспотребнадзора по загрузке только на 50 процентов, на те же 50 процентов сократить налоги и социальные сборы, а также ослабить арендную плату. Это будет справедливо, - отметила Светлана Бессараб.
Она подчеркнула, что не все лагеря попадают в сегмент МСП и могут пользоваться соответствующими мерами государственной поддержки.
Как ранее писал сайт kp.ru, ограничения из-за эпидемии коронавирусной инфекции в России действительно разоряют детские оздоровительные лагеря. По прогнозам специалистов, на территории страны каждое третье учреждение отдыха для детей может не пережить это лето.
ИСТОЧНИК KP.RU