В Госдуме призвали вполовину снизить налоги для детских лагерей

17 Июль 2020 2020-07-17T14:21:04+03:00

Депутат напомнила, что из-за пандемии детям разрешили отдыхать только в границах своего региона

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Из-за действующих во время пандемии коронавируса ограничений многие детские оздоровительные учреждения работают в убыток, поэтому для них следует снизить налоги и страховые взносы. Такое мнение высказала во время конференции 17 июля глава рабочей группы по поддержке санаторно-курортных здравниц, детского образования и лагерей комиссии Государственной думы России Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что в условиях угрозы распространения коронавируса детям разрешили отдыхать только в лагерях в пределах их региона – эти и многие другие эпидемиологические обстоятельства мешают оздоровительным учреждениям открыться и нормально функционировать. Даже после открытия заселение детей займет долгое время, негативно сказываясь на отрасли.

- Необходимо предоставить представителям детских загородных стационарных лагерей социальную поддержу. Мы предлагаем правительству, с учетом требований Роспотребнадзора по загрузке только на 50 процентов, на те же 50 процентов сократить налоги и социальные сборы, а также ослабить арендную плату. Это будет справедливо, - отметила Светлана Бессараб.

Она подчеркнула, что не все лагеря попадают в сегмент МСП и могут пользоваться соответствующими мерами государственной поддержки.

Как ранее писал сайт kp.ru, ограничения из-за эпидемии коронавирусной инфекции в России действительно разоряют детские оздоровительные лагеря. По прогнозам специалистов, на территории страны каждое третье учреждение отдыха для детей может не пережить это лето.

ИСТОЧНИК KP.RU