2020-07-17T14:36:53+03:00
Экономика

Индекс потребительского доверия в России упал до минимума за 15 лет

Жители страны обеспокоены развитием экономики
Ксения АНУФРИЕВА
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Индекс потребительского доверия в России упал до минимума за 15 летИндекс потребительского доверия в России упал до минимума за 15 летФото: EAST NEWS
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Индекс доверия со стороны потребителей в России упал до минимальных значений за последние 15 лет. В совместном исследовании The Conference Board и Nielsen сообщается, что больше всего жители государства обеспокоены будущим российской экономики.

За второй квартал текущего года на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса из-за нее индекс опустился на четыре пункта до отметки в 62 пункта.

Значения упали по трем основным потребительским показателям: оценки россиянами текущей ситуации на рынке труда, финансовое состояние граждан и готовность тратить накопленные средства. Количество жителей страны, которые ожидают «хороших» или «отличных» экономических перспектив в ближайшие полгода сократилось до 23 процентов. Процент россиян, которые готовы тратить деньги в настоящее время, сократился до 17%, пишут «Ведомости».

Индекс потребительского доверия упал не только в России, но и в других странах. По миру он сократился на 14 пунктов до 92, а в Европе на 12 пунктов до 74. В мировом рейтинге РФ заняла 61 место, ниже нашего государства оказались Украина, Республика Беларусь и Италия.

Напомним, что по последним исследования в России повысился спрос на рабочих: грузчиков, водителей, сварщиков, горничных, слесарей и уборщиц. Однако чиновники предупреждают: такая ситуация долго не продлится. Спрос на рабочих упадет, когда экономика окончательно придет в себя после пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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