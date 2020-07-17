Путин обсудил с Совбезом противостояние Азербайджана и Армении
Российский лидер Владимир Путин и постоянные члены Совбеза России обсудили на совещании в пятницу, 17 июля, противостояние и ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Власти отметили готовность России к посредническим усилиям, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по итогам состоявшегося в режиме видеосвязи совещания.
- Сегодня прошел подробный обмен мнениями по ситуации на границе Армении и Азербайджана. Владимир Путин и члены Совета Безопасности выразили крайнюю обеспокоенность из-за продолжающейся эскалацией, акцентировали внимание на настоятельной потребности для обеспечения сторонами режима прекращения огня. Они также сообщили, что Москва готова к посредническим действиям, - рассказал пресс-секретарь президента.
Как ранее писал сайт kp.ru, министерство обороны Азербайджана объявило о новых боевых действиях с Арменией на границе двух государств. Азербайджанская армия, по словам главы ведомства, подверглась артиллерийское обстрелу подразделениями армянских ВС на участке границы, проходящем по территории Товузского района. При этом обе стороны из-за противостояния уже понесли значительные потери.
Ереван и Баку сообщают об обострении конфликта на границе.
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ИСТОЧНИК KP.RU