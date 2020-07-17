Hyundai отзывает 18 тысяч кроссоверов Santa Fe с российского рынка

17 Июль 2020 2020-07-17T15:35:25+03:00

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Компания Hyundai отзывает с российского рынка 18 563 тысяч кроссоверов Santa Fe. Об этом сообщил «Росстандарт».

Специалисты выявили неполадки у автомобилей, выпущенных в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года. По их оценке, в проводке может возникать короткое замыкание.

Дилеры корейской компании проинформируют автовладельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший официальный сервис для проведения технического осмотра и устранения проблем.

В конце июня 2020 года, сообщалось, что компания отозвала с российского рынка седаны Elantra, реализованные с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года. Сорок семь с половиной тысяч автомобилей, выпущенных в продажу, могли иметь короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC. Компания также пообещала устранить неполадки и установить комплект реле.

ИСТОЧНИК KP.RU