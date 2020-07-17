2020-07-17T15:24:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава рассказал, стоит ли России возобновлять авиасообщение с другими странами

Мурашко отметил, что в сложившихся условиях любые послабления должны быть с ограничениями
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава Минздрава рассказал, стоит ли России возобновлять авиасообщение с другими странамиГлава Минздрава рассказал, стоит ли России возобновлять авиасообщение с другими странамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что возобновлять международное авиасообщение с другими государствами необходимо, однако следует понимать, что на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации любые послабления должны быть с определенными ограничениями. Об этом министр рассказал журналистам в пятницу, 17 июля.

- Возобновление международных перелетов содержит определенные меры и обязательства, которые накладывают к данному процессу. Туда входят тестирования использования мер социального дистанцирования. Возобновлять авиасообщение надо, но мы должны помнить, что любые послабления в сегодняшней ситуации должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями, - объяснил Мурашко.

Напомним, что накануне специалисты Роспотребнадзора направили в Минтранс и Росавиацию перечень государств, с которым РФ может возобновить авиасообщение на первом этапе. В список вошли 13 стран: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри Ланка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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