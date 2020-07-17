Ювелир закопал в лесах сокровища на миллион долларов и продает подсказки для поиска

17 Июль 2020 2020-07-17T15:27:54+03:00

Из-за пандемии ему пришлось закрыть свой магазин, и он решил спрятать драгоценности по всему штату

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Потомственный ювелир из американского штата Мичиган Джонни Перри в течение 23 лет управлял крупным ювелирным магазином. Однако из-за пандемии коронавируса его пришлось закрыть. Посоветовавшись с женой, Джонни решил, что у него есть два варианта: либо забрать все оставшиеся драгоценности с собой на пенсию и жить припеваючи, либо спрятать сокровища на территории штата и превратить свой отдых в приключение. Естественно, пара выбрала второй вариант.

В течение трех месяцев супруги путешествовали по Мичигану и прятали драгоценности в самых неожиданных местах: у водопадов, в городах, лесах и так далее. Правда, благотворительностью это назвать нельзя. Перри все же решили немного подзаработать на аттракционе.

Фото: Facebook Jessica Dupnack FOX 2

Супруги планируют устроить гонки за сокровищами, на которые они будут продавать билеты в ограниченном количестве. Вместе с билетами покупатели получат набор подсказок о местонахождении спрятанных драгоценностей. Каждое такое сокровище стоит примерно четыре тысячи долларов, а их общая стоимость достигает миллиона долларов, пишет Fox2.

Фото: Facebook Jessica Dupnack FOX 2

Первое состязание начнется уже 1 августа. По словам Перри, в каждое украшение встроены GPS-маячки, так что он сразу же узнает, если тот или иной клад кому-то достанется.

- Дарить людям приключение значит дарить им что-то, во что они снова смогут поверить. Ну, помимо этой чуши с коронавирусом, — с иронией подчеркнул ювелир.

ИСТОЧНИК KP.RU