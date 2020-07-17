2020-07-17T18:15:21+03:00
Туризм

Сергей Собянин объявил о запуске цифровой туристической платформы Russpass

Новинкой смогут пользоваться жители и гости столицы [видео, эксклюзив kp.ru]
Светлана ВОЛКОВА
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Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ruПолную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ruФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Москва продолжает развивать услуги и сервисы для путешественников. Уже в июле откроется новый туристический онлайн-портал. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин объявил в эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

- В понедельник запускаем интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass, - сказал Собянин. - К ней смогут подключиться и туристы, и москвичи.

По его словам, с помощью электронного помощника можно составить удобный маршрут путешествия по столице, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, заказать такси, узнать о городских сервисах, услугах, интересных местах.

Все маршруты и билеты будут доступны в личном кабинете Russpass на сайте или в мобильном приложении. В туристический пакет также включат транспортную карту.

- А с Нового года московскую платформу внесут в электронную визу, которую скоро планируется вводить в нашей стране, - отметил Собянин.

Пока система будет работать в тестовом режиме. К началу 2021 года ее планируют улучшить по предложениям пользователей. К платформе смогут подключиться не только внутренние туристы, но и зарубежные.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru и слушайте завтра в 18.00 мск на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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