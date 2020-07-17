В РПЦ выразили сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии

Судьбой Собора Святой Софии обеспокоены в РПЦ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Синод Русской православной церкви выразил сожаление о смене статуса собора Святой Софии в Турции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба РПЦ.

«Священный синод Русской православной церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины», - сказано в сообщении.

Русская Православная Церковь призвала власти Анкары не трогать и сохранить христианские мозаики в Айя-Софии. Синод провел параллель между превращением собора Святой Софии и антиканонической легализацией раскола на Украине из-за Константинопольского патриархата.

«Это ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам», - отметили в РПЦ.

Напомним, что 10 июля президент Турции подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии. Музейный статус, который сохранял собор более 80 лет, отменен. Тайип Эрдоган в своем приказе отметил, что в соборе будут проходить мусульманские службы. Первый намаз назначен на 24 июля, при этом христианские мозаики будут затемнены специальными световыми приборами.