2020-07-17T16:03:09+03:00
Общество

В РПЦ выразили сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии

Синод беспокоит судьба христианских мозаик в соборе
Анастасия РЫШКОВА
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Судьбой Собора Святой Софии обеспокоены в РПЦСудьбой Собора Святой Софии обеспокоены в РПЦФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Синод Русской православной церкви выразил сожаление о смене статуса собора Святой Софии в Турции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба РПЦ.

«Священный синод Русской православной церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины», - сказано в сообщении.

Русская Православная Церковь призвала власти Анкары не трогать и сохранить христианские мозаики в Айя-Софии. Синод провел параллель между превращением собора Святой Софии и антиканонической легализацией раскола на Украине из-за Константинопольского патриархата.

«Это ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам», - отметили в РПЦ.

Напомним, что 10 июля президент Турции подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии. Музейный статус, который сохранял собор более 80 лет, отменен. Тайип Эрдоган в своем приказе отметил, что в соборе будут проходить мусульманские службы. Первый намаз назначен на 24 июля, при этом христианские мозаики будут затемнены специальными световыми приборами.

Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

ИСТОЧНИК KP.RU

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