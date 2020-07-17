2020-07-17T16:24:38+03:00
Происшествия

Обрушение здания в Мумбаи: погибло 10 человек

Причиной трагедии стали проливные дожди
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Обрушение здания в Мумбаи: погибли 10 человекОбрушение здания в Мумбаи: погибли 10 человекФото: REUTERS
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Проливные дожди в индийском мегаполисе Мумбаи привили к обрушению шестиэтажного здания, в результате чего погибло по меньшей мере десять человек и несколько получили ранения.

Как передает Reuters, обрушение произошло в полуразрушенном шестиэтажном здании на юге города, где жили шесть семей, которые остались, несмотря на предупреждение властей о необходимости эвакуации

Несколько человек оказались в ловушке под обломками, а многие застряли в той части, которая осталась стоять после обрушения, что вызвало нестабильность, сказал

«Риск вторичного коллапса не исключен», - передает издание предупреждение начальника городской пожарной охраны Рахангдейла.

Ранее в западном пригороде Малада рухнуло еще одно здание ранее. Тогда погибли двое человек.

Напомним, проливные дожди обрушились на Индию, Японию и Китай. По последним данным жертвами природной стихии в стране восходящего солнца стали уже более 77 человек, уничтожено более 50 объектов культурного наследия. В Поднебесной 140 погибших и почти 38 миллионов пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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