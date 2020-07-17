2020-07-17T16:29:16+03:00
Спорт

Майк Тайсон сразится с большой белой акулой

Поединок пройдет в рамках шоу "Неделя акул" на Discovery
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Майк Тайсон проведет боксерский поединок с большой белой акулойМайк Тайсон проведет боксерский поединок с большой белой акулойФото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
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Легенда бокса Майк Тайсон решил помериться силами с самым опасным водным хищником - большой белой акулой. Исторический поединок анонсировал канал Discovery, на котором выходит шоу "Неделя акул". Его новым героем и станет 54-летний Майк Тайсон, пишет The Mirror.

Стать свидетелем зрелищного противостояния можно будет 9 августа. Правда пока канал не сообщает, как именно будет проходить поединок. Обещают лишь, что никто не пострадает.

Напомним, сейчас бывший абсолютный чемпион активно набирает форму и готовится к возвращению на ринг. Тайсон собирается возобновить карьеру ради нескольких выставочных поединков. Последний бой боксер провел в 2005 году. Всего на его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед.

Тайсон является обладателем многих мировых рекордов, не побитых по сей день: самый молодой чемпион мира в тяжёлом весе (в 20 лет 144 дня), самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории, единственный, кто защитил титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF) 6 раз подряд.

Майк Тайсон сразится с большой белой акулой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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