Уголовное дело Михаила Ефремова направлено в прокуратуру

17 Июль 2020 2020-07-17T16:39:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Материалы следствия по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения в отношении актера, после чего дело направят в суд

«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», - передает ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

Напомним, ДТП с участием известного актера произошло 8 июня, когда артист сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого скончался от полученных травм

Ефремову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД в пьяном состоянии, повлекшее смерть человека. За такое правонарушение актеру грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. На данный момент артист остается под домашним арестом, ранее защита артиста закончила ознакомление с материалами следствия по делу

ИСТОЧНИК KP.RU