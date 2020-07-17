2020-07-17T16:39:33+03:00
Общество

Уголовное дело Михаила Ефремова направлено в прокуратуру

После утверждение обвинительного заключения в отношении актера материалы дела передадут в суд
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Материалы следствия по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения в отношении актера, после чего дело направят в суд

«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», - передает ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

Напомним, ДТП с участием известного актера произошло 8 июня, когда артист сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого скончался от полученных травм

Ефремову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД в пьяном состоянии, повлекшее смерть человека. За такое правонарушение актеру грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. На данный момент артист остается под домашним арестом, ранее защита артиста закончила ознакомление с материалами следствия по делу

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неизвестный заявил о «минировании» аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке
В аэропорту Осло проверяют самолет после сообщения о бомбе на борту
Карьера чемпиона мира Андре Шюррле завершилась на "Спартаке" - футболист завершил выступления
Для тушения пожаров в России стали вызывать искусственные дожди
Мачеха-трансгендер Кардашьян решила стать вице-президентом при Канье Уэсте
Уголовное дело Михаила Ефремова направлено в прокуратуру
Майк Тайсон сразится с большой белой акулой
Обрушение здания в Мумбаи: погибло 10 человек
В РПЦ выразили сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии
Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем
Вакцинация против гриппа снизит число осложненных форм коронавируса, сообщили в Минздраве
Hyundai отзывает 18 тысяч кроссоверов Santa Fe с российского рынка
Ювелир закопал в лесах сокровища на миллион долларов и продает подсказки для поиска
18 штатов США объявили красной зоной по коронавирусу
Глава Минздрава рассказал, стоит ли России возобновлять авиасообщение с другими странами
Путин обсудил с Совбезом противостояние Азербайджана и Армении
Собянин сравнил эпидемию коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Синоптики рассказали, каким будет август в России
Индекс потребительского доверия в России упал до минимума за 15 лет
В Госдуме призвали вполовину снизить налоги для детских лагерей
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Хабаровском крае
Власти Японии запретят якудза давать детям сладости на Хэллоуин
Аналитики рассказали, когда и где дешевле отдыхать в Турции
Россияне рассказали, как самоизоляция отразилась на их отношениях
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный мини-альбом
У каждого пятого россиянина ухудшились отношения в семье во время самоизоляции