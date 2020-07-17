2020-07-17T16:39:33+03:00
Общество

Уголовное дело Михаила Ефремова направлено в прокуратуру

После утверждение обвинительного заключения в отношении актера материалы дела передадут в суд
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Материалы следствия по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения в отношении актера, после чего дело направят в суд

«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», - передает ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

Напомним, ДТП с участием известного актера произошло 8 июня, когда артист сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого скончался от полученных травм

Ефремову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД в пьяном состоянии, повлекшее смерть человека. За такое правонарушение актеру грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. На данный момент артист остается под домашним арестом, ранее защита артиста закончила ознакомление с материалами следствия по делу

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нидерланды начали расследование против Киева по делу о крушении Boeing MH17
Нидерланды начали расследование против Киева по делу о крушении Boeing MH17
Мужчины стали больше следить за сбой, чем женщины
Instagram запустит аналога TikTok в августе 2020 года
В Московском зоопарке впервые вылупился птенец папуанских птиц-носорогов
Неизвестный заявил о «минировании» аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке
В аэропорту Осло проверяют самолет после сообщения о бомбе на борту
Карьера чемпиона мира Андре Шюррле завершилась на "Спартаке" - футболист завершил выступления
Для тушения пожаров в России стали вызывать искусственные дожди
Мачеха-трансгендер Кардашьян решила стать вице-президентом при Канье Уэсте
Уголовное дело Михаила Ефремова направлено в прокуратуру
Майк Тайсон сразится с большой белой акулой