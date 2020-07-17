Карьера чемпиона мира Андре Шюррле завершилась на "Спартаке" - футболист завершил выступления

17 Июль 2020 2020-07-17T16:52:00+03:00

29-летний игрок расторг контракт с своей командой "Боруссией" Дортмунд и теперь карьера Шюррле завершена после поездки в Россию

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Бывший футболист сборной Германии Андре Шюррле, который в последнем сезоне играл за московский "Спартак", принял решение завершить карьеру. 29-летний игрок объявил о том, что покидает большой спорт.

- Всем привет. Хотел сообщить вам, что я решил завершить карьеру профессионального футболиста. От себя и от лица своей семьи хочу поблагодарить каждого, кто был рядом в течение этих феноменальных лет. Поддержка и любовь, которой вы делились со мной, были потрясающими. О таком я и просить не мог! Теперь я готов и открыт прекрасным возможностям, которые ждут меня впереди, - написал у себя в личном Инстаграме немецкий футболист.

Официально права на Шюррле принадлежали клубу "Боруссия" (Дортмунд). Однако же игрок расторг соглашение и больше не будет играть. Отметим, что помимо дортмундцев в разное время футболист выступал за английские "Челси", "Фулхэм", немецкие "Байер" и "Майнц". Высшее его достижение в карьере - победа на чемпионате мира 2014 года.

В своем последнем сезоне он играл на правах аренды за "Спартак". Он провел в чемпионате России за "красно-белых" 13 матчей, забил 1 гол и получил 3 желтые карточки. Последняя игра Шюррле в карьере - это поединок против "Ростова", сыгранный 8 декабря 2019 года. Ту игру "Спартак" проиграл со счетом 1:4.

ИСТОЧНИК KP.RU