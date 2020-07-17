2020-07-17T16:36:17+03:00
В мире

Мачеха-трансгендер Кардашьян решила стать вице-президентом при Канье Уэсте

Кейтлин (Брюс) Дженнер уже обратилась к рэперу с таким предложением
Ксения АНУФРИЕВА
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Сменившая пол Кейтлин Дженнер решила стать вице-президентом при Канье УэстеСменившая пол Кейтлин Дженнер решила стать вице-президентом при Канье УэстеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сменившая пол мачеха Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер (ранее Брюс Дженнер) решила стать вице-президентом при Канье Уэсте, который недавно зарегистрировался в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание TMZ.

Кейтлин Дженнер отметила, что уже обратилась к рэперу с соответствующим предложением, однако не уточнила, какой ответ он дал. Узнав об этом, пользователи сети сразу же вспомнили эпизод мультсериала «Южный парк» пятилетней давности, в котором Дженнер действительно заняла данную должность при американском президенте.

Мачеха Ким Кардашьян сменила пол летом 2015 года, раньше ее звали Брюс. В молодости она получила титул олимпийского чемпиона и чемпиона мира в десятиборье, а в начала 2000-х приобрел известность как медийная личность после выхода на экраны шоу «Семейство Кардашьян». В 2013 году Брюс, еще будучи мужчиной, развелся со своей женой Крис Дженнер - матерью Ким Кардашьян.

Как ранее писал сайт Kp.ru, Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты Штатов вчера, 16 июля. Рэпер будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а партии кандидата называется «BDY» (Birthday Party).

ИСТОЧНИК KP.RU

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