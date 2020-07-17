2020-07-17T17:16:16+03:00
Происшествия

В аэропорту Осло проверяют самолет после сообщения о бомбе на борту

По данным полиции, к угрозам причастен 51-летний гражданин Великобритании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Норвегии проверяют самолет после сообщения о бомбе на бортуВ Норвегии проверяют самолет после сообщения о бомбе на бортуФото: Иван ВИСЛОВ
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Норвежская полиция начала проверку самолета авиакомпании Ryanair, приземлившийся в аэропорту Осло, после сообщения о бомбе на борту.

«Когда самолет находился в воздухе, поступила информация о бомбе. Самолет благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе» - передает газета The Independent заявление правоохранительных органов Норвегии.

Отмечается, что все пассажиры уже эвакуированы, а лайнер осматривают представители органов по чрезвычайным ситуациям.

В столицу Норвегии самолет прилетел из Лондона. По данным полиции, к угрозам был причастен 51-летний гражданин Великобритании. По сведениям газеты Verdens Gang, сообщение о бомбе было написано на листе бумаге, найденном на борту.

После получения информации о минировании воздушное судно взяли на сопровождение два датских истребителя F-16, которые пролетели с лайнером до аэропорта назначения

ИСТОЧНИК KP.RU

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