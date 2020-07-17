17 Июль 2020 2020-07-17T17:20:28+03:00

Неизвестный заявил о «минировании» аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке Фото: Ринат НИЗАМОВ

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В пятницу, 17 июля, в московский аэропорт Домодедово поступило анонимное сообщение о «минировании» здания воздушной гавани и всех самолетов на стоянке.

«Неизвестный сообщил по электронной почте о "минировании" всех самолетов на стоянке аэропорта Домодедово и его здания. Их проверят кинологи», - передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

Напомним, угроза взрыва в аэропорту Домодедово была объявлена 9 мая, когда неизвестный сообщил о бомбе в одном из терминалов. Тогда Кинологи проверили здание аэропорта, но не обнаружили ничего подозрительного.

Массовая волна «минирования» началась в России в середине 2019 года. Сообщения об угрозах взрыва поступали в адрес школ, детских садов, зданий судов, аэропортов и самолетов. Несколько раз поступали угрозы о бомбах на борту воздушного судна, рейсы приходилось экстренно возвращать в аэропорт вылета. Кроме того, в Москве сообщали о минировании всех станций метро. Все «минирования» оказались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU