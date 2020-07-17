2020-07-17T19:47:44+03:00
Туризм

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о стоимости отдыха в Крыму и Краснодарском крае

На Черном море можно отдохнуть за 25 - 35 тысяч рублей. В среднем туры стоят не больше, чем в прошлом году
Юлия СМИРНОВА
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По мнению Зарины Догузовой в Крыму и Краснодарском крае не хватает отелей высокого уровня. Фото: пресс-служба РостуризмаПо мнению Зарины Догузовой в Крыму и Краснодарском крае не хватает отелей высокого уровня. Фото: пресс-служба Ростуризма
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В начале туристического сезона и отпускники, и многие эксперты опасались, что цены на российских курортах вырастут из-за закрытых границ и отсутствия конкуренции. В реальности роста цен практически нет, во всяком случае в массовом сегменте, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда":

- В среднем туры стоят столько же, сколько и в прошлом году. На Черноморское побережье можно съездить за 25 - 35 тысяч рублей вместе с перелетом. Цены выросли в luxury-сегменте, на отели категорий четыре плюс и пять звезд.

По мнению Зарины Догузовой, это объясняется тем, что в России, в том числе в Крыму и Краснодарском крае, не хватает отелей высокого уровня.

Цены растут и там, где самый большой спрос:

- В первую очередь речь идет о Южном берегу Крыма, - уточнила глава Ростуризма. - На западном берегу много свободных мест в гостиницах. По ценам даже ниже прошлогодних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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