2020-07-17T17:32:44+03:00
Дом. Семья

В Московском зоопарке впервые вылупился птенец папуанских птиц-носорогов

Этот вид пернатых занесен в Международную Красную книгу
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: mos.ru. Официальный сайт Мэра МосквыФото: mos.ru. Официальный сайт Мэра Москвы
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В Московском зоопарке впервые появился на свет птенец папуанских птиц-носорогов. Его рождение стало настоящим событием для всего зоопарка. Во-первых этот вид птиц занесен в Красную книгу, а во-вторых они очень редко дают потомство в неволе. Однако в этот раз зоологи попытались создать для них нужные условия прямо в вольере.

- Здесь растут акации, крона которых образует густые заросли. В природе их дикие сородичи размножаются после сезона тропических дождей, поэтому с ноября по апрель в вольере наших обитателей увеличивали влажность, - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Фото: mos.ru. Официальный сайт Мэра Москвы

Фото: mos.ru. Официальный сайт Мэра Москвы

Две экзотические птицы родом из Новой Гвинеи прибыли в столичный зоопарк в 2015 году. Однако добиться пополнения в их семействе удалось только спустя пять лет. Сейчас птенец чаще всего сидит вместе с родителями на верхних ветках акаций. Несмотря на то, что он уже почти достиг размеров взрослой птицы, питаться самостоятельно он сможет только через месяц.

Полюбоваться на редких птиц-носорогов москвичи могут уже сейчас, посетив павильон "Дом птиц", расположенный на старой территории зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Московском зоопарке впервые вылупился птенец папуанских птиц-носорогов
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