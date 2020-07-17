2020-07-17T17:46:19+03:00
Общество

Мужчины стали больше следить за сбой, чем женщины

Изменения произошли за последние пять лет
Елена АКИМОВА
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Россиянки стали меньше времени уделять уходу за собойРоссиянки стали меньше времени уделять уходу за собойФото: Shutterstock
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Россиянки стали меньше времени уделять уходу за собой. Росстат посчитал, что в 2014 году мужчины и женщины тратили на уход за собой и личную гигиену (в частности, сон, приём пищи, деятельность религиозного характера, пассивный отдых, получение медицинской помощи со стороны). На данные занятия тратилось в среднем по 47% свободного времени. В расчет берется время за минусом рабочего времени.

К 2019 году ситуация поменялась: мужчины увеличили это время, а женщины, наоборот, сократили.

Теперь женщины тратят на гигиену и уход 36% временного фонда, а мужчины – 48%. Одинаковые показатели наблюдаются в городской и сельской местности.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников предполагает, что данные статистики могут свидетельствовать о том, что женщины стали больше работать, при этом рабочие вопросы приходится совмещать с домашними делами.

Мужчины же чувствуют себя более вольготно, так как работу по дому выполняет женщина.

- Не думаю, что кто-то из представительниц прекрасного пола специально тратит меньше времени на уход за собой. При наличии свободного времен женщина с удовольствием занимается уходом, - комментирует NEWS.ru Валентин Денисов-Мельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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