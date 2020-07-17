2020-07-17T18:08:04+03:00
В мире

Нидерланды начали расследование против Киева по делу о крушении Boeing MH17

Ранее Совет по безопасности Нидерландов подверг критике незакрытое небо на востоке Украины в период конфликта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нидерланды начали расследование против Киева по делу о крушении Boeing MH17Нидерланды начали расследование против Киева по делу о крушении Boeing MH17Фото: REUTERS
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Власти Нидерландов начали расследование в отношении Киева в рамках дела об авиакатастрофе Boeing MH17 компании «Малайзийские авиалинии» на востоке Украины в 2014 году.

Как передают РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов, расследует, почему незалежная не закрыла небо над зоной крушения малайзийского Boeing

Напомним, ранее Совет по безопасности Нидерландов подверг резкой критике тот факт, что незалежная не закрыла воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке страны.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing «Малайзийских авиалиний» был сбит в июле 2014 года на востоке Донецкой области. Жертвами авиакатастрофы стали все, кто находился на борту – 298 человек.

В ходе судебных слушаний адвокат Сабине тен Дуссхате сообщила, что лайнер по ошибке могли сбить украинские военные, и указала на отсутствие надежных источников для версии о запуске ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с территории Донецкой народной республики (ДНР).

ИСТОЧНИК KP.RU

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