В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность за фальсификацию материалов уголовных дел
В Госдуму внесли законопроект, который предполагает увеличить максимальный срок лишения свободы до 20 лет за фальсификацию материалов уголовных дел. Документ подписан депутатом Сергеем Мироновым и его коллегами по партии.
"Предлагаем усилить ответственность за фальсификацию материалов уголовных дел и увеличить компенсации за необоснованное уголовное преследование. Поправки в Уголовный и Гражданский кодексы сегодня внесены на рассмотрение Госдумы", - сказано в документе.
Согласно действующему закону, за подобные действия предусмотрен срок до семи лет лишения свободы. В новой инициативе предлагается установить срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей за подтасовку материалов уголовных дел.
Согласно мнению депутатов, существующая ответственность "недостаточна и несоразмерна". В документе сказано, что подобные случаи, если их не пресечь, могут «сломать судьбу человека».
Инициативу депутатов не поддержали, аргументируя, что предложение сроки сравнимы с УК РФ за убийство, террористический акт, бандитизм, а также государственную измену, подчеркнув, что это противоречит справедливым принципам государства.
ИСТОЧНИК KP.RU