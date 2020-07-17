2020-07-17T18:13:58+03:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность за фальсификацию материалов уголовных дел

В новой инициативе предлагается повысить срок лишения свободы до 20 лет
Анастасия РЫШКОВА
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Депутаты предложили повысить срок лишения свободы до 20 лет за подтасовку документовДепутаты предложили повысить срок лишения свободы до 20 лет за подтасовку документовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госдуму внесли законопроект, который предполагает увеличить максимальный срок лишения свободы до 20 лет за фальсификацию материалов уголовных дел. Документ подписан депутатом Сергеем Мироновым и его коллегами по партии.

"Предлагаем усилить ответственность за фальсификацию материалов уголовных дел и увеличить компенсации за необоснованное уголовное преследование. Поправки в Уголовный и Гражданский кодексы сегодня внесены на рассмотрение Госдумы", - сказано в документе.

Согласно действующему закону, за подобные действия предусмотрен срок до семи лет лишения свободы. В новой инициативе предлагается установить срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей за подтасовку материалов уголовных дел.

Согласно мнению депутатов, существующая ответственность "недостаточна и несоразмерна". В документе сказано, что подобные случаи, если их не пресечь, могут «сломать судьбу человека».

Инициативу депутатов не поддержали, аргументируя, что предложение сроки сравнимы с УК РФ за убийство, террористический акт, бандитизм, а также государственную измену, подчеркнув, что это противоречит справедливым принципам государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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