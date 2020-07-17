2020-07-17T18:10:52+03:00
Происшествия

Врачи, арестованные за торговлю детьми, рассказали ОНК, что не признают вину

Медики настаивают, что их арестовали незаконно
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Врачи, арестованные за торговлю детьми, рассказали ОНК, что не признают винуВрачи, арестованные за торговлю детьми, рассказали ОНК, что не признают винуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Врачи, арестованные за торговлю детьми, заявили, что не виновны. В беседе с представителями ОНК Москвы медики подчеркнули, что все обвинения не имеют к ним никакого отношения.

- Это всё ужасно! Вину не признаю. Каждый врач, который занимается лечением бесплодия, занимается суррогатными мамами. Моя работа заканчивается беременностью женщины, - сказала членам комиссии врач акушер-гинеколог Юлиана Иванова.

Она оказалась в изоляторе не одна, вместе с Ивановой задержат ее супруг, врач Тарас Ашитиков. Он тоже настаивает на своей невиновности.

Медик отмечает, что действовал «в рамках профессионального долга», сообщает RT.

- таких программ я выполнял по 400 в год. Работал с эмбрионами под микроскопом, с детьми вообще не сталкивался, как и моя супруга, — настаивает Ашитиков.

Больше всех возмущена задержанием врач акушер-гинеколог Лилия Панаиоти.

Врач с 30-летним стажем работы намерена привлечь на свою защиту общественность.

Помимо медиков в ИВС попали бывший преподаватель физподготовки в техникуме Валентина Чернышова. Она сопровождала беременных женщин по их нуждам.

- В роддом, купить одежду, продукты. Один раз только отвозила ребёнка в аэропорт родителям. Но у них же наверняка документы были, иначе кто бы им разрешил ребёнка вывезти из страны, — рассказала задержанная членам ОНК.

Помимо признания своей вины задержанные затронули вопросы содержания. Они пожаловались, что правозащитникам, что после задержания провели двое суток без еды и сна.

Задержания произошли 14 июля в 7 часов утра, после проводились процедуры обысков, допросы. В помещении Следственного комитета медики находились до 02:30 ночи следующего дня. Далее, по их словам, всех перевезли в ИВС, но из автозака выпустили только около 12 часов.

Все это время люди находились без еды и сна.

«Только утром 16 июля впервые поели после задержания», — сказали врачи членам ОНК.

В ИВС объяснили, что действительно не могли долго разместить заключенных, так как в этот день было очень много задержанных.

Напомним, ранее мы рассказывали историю суррогатной мамы из Подмосковья, которая оставила себе китайского малыша из-за того, что родители не смогли за ним прилететь.

По разным данным в России застряли более 50 малышей, рожденных суррогатными мамами для китайцев.

Пятерых младенцев нашли в московской квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США подготовили санкции против Турции за закупку российских С-400
В Турции назвали ожидаемую дату восстановления авиасообщения с Россией
Джон Болтон уверен, что строительство «Северного потока – 2» еще можно остановить
Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые с 7 июня
Израиль ужесточает ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом
Врачи рассказали, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Сергей Собянин раскрыл потери бюджета Москвы из-за коронавируса
Сергей Собянин объявил о запуске цифровой туристической платформы Russpass
В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность за фальсификацию материалов уголовных дел
Врачи, арестованные за торговлю детьми, рассказали ОНК, что не признают вину
Сергей Собянин заявил, что пострадавший в пандемию малый бизнес Москвы активно восстанавливается
Собянин рассказал, что помогло Москве не свалиться в финансовую яму на пике пандемии
Нидерланды начали расследование против Киева по делу о крушении Boeing MH17
Мужчины стали больше следить за сбой, чем женщины
Instagram запустит аналога TikTok в августе 2020 года
В Московском зоопарке впервые вылупился птенец папуанских птиц-носорогов
Неизвестный заявил о «минировании» аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке
В аэропорту Осло проверяют самолет после сообщения о бомбе на борту
Карьера чемпиона мира Андре Шюррле завершилась на "Спартаке" - футболист завершил выступления
Для тушения пожаров в России стали вызывать искусственные дожди
Мачеха-трансгендер Кардашьян решила стать вице-президентом при Канье Уэсте
Уголовное дело Михаила Ефремова направлено в прокуратуру
Майк Тайсон сразится с большой белой акулой