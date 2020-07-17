17 Июль 2020 2020-07-17T18:10:52+03:00

Врачи, арестованные за торговлю детьми, рассказали ОНК, что не признают вину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Врачи, арестованные за торговлю детьми, заявили, что не виновны. В беседе с представителями ОНК Москвы медики подчеркнули, что все обвинения не имеют к ним никакого отношения.

- Это всё ужасно! Вину не признаю. Каждый врач, который занимается лечением бесплодия, занимается суррогатными мамами. Моя работа заканчивается беременностью женщины, - сказала членам комиссии врач акушер-гинеколог Юлиана Иванова.

Она оказалась в изоляторе не одна, вместе с Ивановой задержат ее супруг, врач Тарас Ашитиков. Он тоже настаивает на своей невиновности.

Медик отмечает, что действовал «в рамках профессионального долга», сообщает RT.

- таких программ я выполнял по 400 в год. Работал с эмбрионами под микроскопом, с детьми вообще не сталкивался, как и моя супруга, — настаивает Ашитиков.

Больше всех возмущена задержанием врач акушер-гинеколог Лилия Панаиоти.

Врач с 30-летним стажем работы намерена привлечь на свою защиту общественность.

Помимо медиков в ИВС попали бывший преподаватель физподготовки в техникуме Валентина Чернышова. Она сопровождала беременных женщин по их нуждам.

- В роддом, купить одежду, продукты. Один раз только отвозила ребёнка в аэропорт родителям. Но у них же наверняка документы были, иначе кто бы им разрешил ребёнка вывезти из страны, — рассказала задержанная членам ОНК.

Помимо признания своей вины задержанные затронули вопросы содержания. Они пожаловались, что правозащитникам, что после задержания провели двое суток без еды и сна.

Задержания произошли 14 июля в 7 часов утра, после проводились процедуры обысков, допросы. В помещении Следственного комитета медики находились до 02:30 ночи следующего дня. Далее, по их словам, всех перевезли в ИВС, но из автозака выпустили только около 12 часов.

Все это время люди находились без еды и сна.

«Только утром 16 июля впервые поели после задержания», — сказали врачи членам ОНК.

В ИВС объяснили, что действительно не могли долго разместить заключенных, так как в этот день было очень много задержанных.

Напомним, ранее мы рассказывали историю суррогатной мамы из Подмосковья, которая оставила себе китайского малыша из-за того, что родители не смогли за ним прилететь.

По разным данным в России застряли более 50 малышей, рожденных суррогатными мамами для китайцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786587" frameborder="0"></iframe> Пятерых младенцев нашли в московской квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU