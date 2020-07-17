2020-07-17T18:23:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи рассказали, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Прививка может вызвать обострение хронического заболевания
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Медики рассказали, кому не подойдет новая вакцина от коронавирусаМедики рассказали, кому не подойдет новая вакцина от коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Некоторым людям может не подойти новая вакцина от коронавируса, заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что речь идет, в первую очередь, о пациентах с хроническими заболеваниями иммунной системы.

Так как любая вакцинация это стресс для организма, она может спровоцировать обострение хронического заболевания. Поэтому таким гражданам медики советуют проконсультироваться с врачом-иммунологом, прежде чем соглашаться на прививку, пишет РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что, скорее всего, первая вакцина от коронавируса будет зарегистрирована уже в августе этого года. Он отметил, что испытания отечественных прививок от COVID-19 дают хорошие результаты.

Сейчас российские ученые проводят испытания вакцины на добровольцах. В Сеченовском университете уже выписали первых волонтеров, привившихся от коронавируса. Это 18 человек из 38. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, никаких серьезных побочных эффектов у них не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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