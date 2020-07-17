Израиль ужесточает ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

17 Июль 2020 2020-07-17T18:25:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Израиля вновь решило ужесточить ограничения в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом.

Как пишет газета The Times of Israel, в стране снова закроют рестораны, спортзалы и фитнес-клубы. Рестораны смогут работать только навынос, а тренажерные залы смогут посещать только профессиональные спортсмены для необходимой тренировки. Также запрещены собрания более 10 человек в помещении и более 20 на улице. Однако будут работать пляжи, и также не будут вводить ограничения на передвижение.

Напомним, 5 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ситуацию в стране «экстренной» из-за «сильной атаки коронавируса», и призвал принять дополнительные ограничительные меры. На следующий день в стране ввели ограничение в 20 человек для ресторанов в помещении и до 30 человек на открытом воздухе.

Накануне в Иерусалиме у резиденции Нетаньяху прошли митинги с требованиями его отставки. Граждане были недовольны правительственными мерами борьбы с новой вспышкой коронавирусной инфекцией в стране и заморозкой судебного процесса против главы кабмина

ИСТОЧНИК KP.RU